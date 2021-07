Nowa ustawa uderzy w TVN? Piotr Müller o analogicznych rozwiązaniach w Europie

- Wszyscy skupiają się na kwestii stacji TVN, a my skupiamy się na rozwiązaniach systemowych - wskazał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Piotr Müller. - Polska tak jak wiele innych krajów UE ma ograniczenie, jeśli chodzi o kwestie własnościowe spółek medialnych. W Polsce to ograniczenie wynika z kapitału, albo polskiego, albo tego, które jest na terenie UE - przekazał rzecznik rządu i dodał, że przepisy do tej pory w pewnych zakresach były niejednoznaczne. - Chcemy te przepisy uściślić - wyjaśnił gość WP i podkreślił, że ta ustawa dotyczy wszystkich spółek medialnych. - Projekt powoduje, że nie powinno być takiej sytuacji, podobnie jak ma to miejsce w Niemczech, Austrii czy we Francji, że spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jakaś spółka będzie miała większościowy kapitał w spółkach medialnych na terenie Polski - dodał rozmówca Patryka Michalskiego. Rzecznika rządu został zapytany o to, czy w TVP mamy do czynienia z obiektywnym dziennikarstwem. - To samo pytanie można by zadać o każdej stacji telewizyjnej, radiowej i portalom internetowym. Każdy obywatel miałby inną odpowiedź na to pytanie - powiedział polityk.