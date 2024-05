Nowa ustawa o KRS. Poseł PiS: widzę dwa problemy

Czy prezydent Andrzej Duda powinien pójść na kompromis z rządem ws. ustawy o KRS? Senat wprowadził poprawkę, która nie będzie dyskryminować "neo-sędziów". - Wiele wskazuje na to, że ta poprawka Senatu może być odrzucona przez rządzących - komentował w programie "Tłit" poseł PiS Krzysztof Szczucki. - Dlaczego tak uważam? Po pańskim programie miałem jechać na posiedzenie komisji sprawiedliwości, które miało zająć się tą ustawą. Zostało odwołane. Poprawka wywołała kontrowersje. Ci zaangażowani politycznie sędziowie z Iustitii bardzo krytykują Senat za tę uchwałę. Nie wykluczam, że pod wpływem betonowego elektoratu PO będzie chciała się z tej poprawki wycofać. Gdyby ustawa była taka, jak przegłosował ją temat, byłby to krok w dobrym kierunku. Widzę tu jednak dwa problemy: skrócenie kadencji KRS oraz nie zgadzam się na powrót do wyboru sędziów przez sędziów. Wpływ organu państwa jest dobrym kierunkiem, zgodnym z konstytucją - dodał. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował dobrą współpracę z rządem Donalda Tuska. - Pan prezydent jest samodzielny, ma swój punkt widzenia, ale byłbym ostrożny w próbie zaufania w intencje obecnego rządu. Pan prezydent pamięta zapewne, co działo się w grudniu w mediach publicznych, buszowanie po Pałacu, gdy zaprosił Wąsika i Kamińskiego. Jest wiele argumentów wskazujących, że prezydent będzie lekceważony - stwierdził.

