Nowa ustawa covidowa. Co zrobi KO? Padła odpowiedź

Na stronie internetowej Sejmu zamieszczono nowy projekt ustawy covidowej, która mówi o testach wśród pracowników. Dokument przewiduje zasady ich przeprowadzania i procedury odszkodowawcze. Projekt komentował w programie "Newsroom" WP poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. - Myślę, że to jest dalszy ciąg chocholego tańca wokół tego problemu ze strony rządu. Prawda jest taka, że oni boją się Konfederacji i skrajnych wyborców w swoich kręgach, o skrajnych poglądach. Duża część samych wiceministrów jest antyszczepionkowcami. Mamy rząd, który jest częściowo rządem antyszczepionkowców. Można powiedzieć, że to jest koalicja ludzi, którzy chcą walczyć z COVIDEM, z antyszczepionkowcami. Więc to jest jakaś absolutnie wybuchowa mieszanka - stwierdził. Pytany, czy Koalicja Obywatelska poprze ustawę, odparł: - To jest zły pomysł. Będziemy jeszcze o tym dyskutować. To będzie zależało od tego, jakie poprawki będą przyjmować, a jakich nie.