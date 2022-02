Nowa spółka, zaniżona cena i miliony w gotówce. Jak żona Morawieckiego sprzedawała działkę

Mimo że kapitał początkowy firmy wynosił na kilka dni przed transakcją 310 tys. zł, to stać ją było, by zapłacić żonie premiera za grunty 14,9 mln zł. I to gotówką. Wspólnicy nie chcieli wyjaśnić dziennikarzom "GW", skąd pozyskali konieczne środki, zapewniając jedynie w mailu, że "pochodziły z legalnych źródeł".