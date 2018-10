Nowa Sól: noworodek z ranami kłutymi wyłowiony z Odry. Prokuratura zleciła nowe badania

Od pięciu miesięcy śledczy próbują wyjaśnić okoliczności śmierci noworodka, wyłowionego z Odry. Bezskutecznie, jak na razie, poszukują także matki dziecka. Być może w wyjaśnieniu tej mrocznej zagadki pomogą nowe badania, które zleciła prokuratura.

Do makabrycznego odkrycia doszło w Nowej Soli (woj. lubuskie) w połowie czerwca. Wędkarz zauważył unoszący się na rzece pakunek. W środku było ciało chłopczyka, z widocznymi ranami kłutymi, które ktoś zawinął w pieluchę razem z pępowiną i łożyskiem. Potem włożył je do reklamówki i torby z dziecięcego wózka, którą zamknął na zamek błyskawiczny.

To nie była dobra informacja. Jasnym się stało, że trudno będzie ustalić miejsce, w którym wrzucono torbę z ciałem dziecka do wody. Prokurator Stefanowski przyznał wówczas w rozmowie z WP, że sprawa ta jest niezwykle trudna i jej wyjaśnienie może zająć wiele czasu.

Nie pomogła publikacja zdjęć rzeczy znalezionych przy noworodku. Nic nie dały także apele śledczych, o informacje na temat kobiet, które były w ciąży, ale nie wiadomo, co stało się z ich dziećmi. Żaden trop nie przybliżył jednak śledczych do wyjaśnienia tej makabrycznej sprawy.

Byc może w wyjaśnieniu zagadki pomogą wyniki badań, które zleciła prokuratura. Ma zostać zbadane DNA dziecka pod katem cech fenotypowych. - Pozwalają one określić pochodzenie danej osoby. Mogą wykazać nie tylko, z jakiego kontynentu ktoś pochodził, ale też z której jego części czy regionu. Dzięki takim badaniom możliwe jest też określenie koloru oczu, włosów i szeregu innych cech wyglądu. Niestety, w tym przypadku mamy bardzo słaby materiał genetyczny, dlatego trudno powiedzieć, jakie informacje uda nam się uzyskać - wyjaśnia tvn24.pl Ewa Antonowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Nowej Soli.

To nie wszystko, jak informuje tvn24.pl prokuratura zwróciła się także do NFZ z prośbą o przesłanie informacji dotyczących opieki medycznej nad kobietami w ciąży. - Jeśli trzeba będzie, to będziemy wnioskować o zwolnienie lekarzy z tajemnicy zawodowej. Wówczas zostaną oni przesłuchani. Być może mają informacje, które pozwoliłyby nam ustalić dane matki noworodka - powiedziała tvn24.pl prok. Antonowicz.