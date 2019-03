Nowa Sól: ciało noworodka w Odrze. Przesłuchają 1500 kobiet

Wciąż nie udało się ustalić okoliczności śmierci noworodka znalezionego w Odrze. Śledczy są jednak bardzo zdeterminowani. Zdecydowali, że przesłuchają w sumie 1500 kobiet, a sąd zwolnił z tajemnicy lekarskiej 125 lekarzy. To pierwsza taka sytuacja w historii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tragedia w Nowej Soli, z Odry wyłowiono noworodka (PAP)

Do tragicznego zdarzenia doszło latem ubiegłego roku. Pisaliśmy o nim TUTAJ. Wędka mężczyzny łowiącego w Odrze zaplątała się w dryfujący pakunek. Wędkarz otworzył torbę i znalazł w niej zakrwawione koszule, szmaty, ręcznik, a wreszcie ciało noworodka.

- Cały czas widzę twarz tego malucha. Tego nie da się zapomnieć - przyznaje w rozmowie z TVN24 wędkarz.

Ustalono, że ciało mogło dryfować od pięciu do piętnastu dni i prawdopodobnie wrzucono je do wody na terenie powiatu nowosolskiego lub głogowskiego. Noworodek miał 43 cm długości, a na ciele kilkanaście ran kłutych. Na czas postępowania prokurator prowadząca dała chłopcu na imię Jaś. Do gazet i internetu trafiły zdjęcia ubranek dziecka, ale nie znalazł się nikt, kto pomógłby w ustaleniu jego tożsamości.

"Introwertyczka z cechami neurologicznymi"

Psycholog śledczy i biegły sądowy dr Bogdan Lach powiedział TVN24, że na podstawie zebranych dowodów i ekspertyz, powstał profil psychologiczny matki. - Może być młodą, drobną kobietą w wieku od 18 do 25 lat. Charakterologicznie to typ introwertyka z cechami neurologicznymi. Kobieta może znajdować się w trudnej sytuacji materialnej - stwierdził.

Dodał, że najbardziej zastanawiający jest fakt wyrzucenia dziecka do rzeki. Przeważnie matki, które zabijają swoje dzieci, ukrywają ciała niedaleko miejsca zamieszkania.

Przesłuchano już 60 lekarzy i 400 kobiet

Śledczy ponad pół roku chodzą od domu do domu i zbierają kolejne informacje. Mimo to sprawa utknęła w miejscu. Potrzebny był przełom. Dlatego w październiku prokuratura złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Nowej Soli. Poproszono w nim o zwolnienie z tajemnicy lekarskiej 125 lekarzy.

To ginekolodzy, lekarze rodzinni i medycy dyżurujący w szpitalach na terenie powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego. Sąd przychylił się do prośby. Eksperci podkreślają, że taka sytuacja nie miała jeszcze nigdy miejsca. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej jest bardzo skomplikowane, ale tym razem uznano, że cel jest najważniejszy. Do tej pory śledczy przesłuchali około 60 lekarzy, jednak niestety, nadal nie słyszymy o przełomie.

Co więcej, rozmawiano już z 400 mieszkankami powiatu głogowskiego i nowosolskiego. To młode kobiety, które mogły być potencjalnymi matkami Jasia. Chociaż brzmi to niewiarygodnie, śledczy planują przesłuchać jeszcze 1100 kobiet. Nie dają za wygraną i liczą, że w końcu trafią na właściwy trop.

Jaś został pochowany w Otyniu we wrześniu 2018 roku. Na jego mogile wisi tabliczka z napisem "Ś.P. Chłopczyk Jasiu".

Źródło: TVN24