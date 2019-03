Dwa groźne wypadki. Nie żyją dwie osoby

Młody mężczyzna zginął na miejscu, a drugi walczy o życie po wypadku, do którego doszło w nocy w Wólce Gieraszowskiej koło Łoniowa w powiecie sandomierskim. Z kolei na drodze krajowej nr 15 na odcinku Toruń - Brodnica samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła na miejscu, cztery zostały ranne.

Do tragedii w województwie świętokrzyskim doszło ok. godz. 3.30 na drodze krajowej nr 9. - Na prostym odcinku drogi Seat Leon uderzył w bariery energochłonne w rejonie mostu na rzece Koprzywiance. Autem jechało dwóch młodych mieszkańców gminy Koprzywnica, w wieku 21 i 23 lata – powiedział portalowi gazeta.pl Artur Majchrzak z zespołu prasowego komendy wojewódzkiej policji w Kielcach. 21- letni mężczyzna zginął na miejscu, drugi w ciężkim stanie trafił do szpitala.