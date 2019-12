Nowa Ruda. Przywiązała suczkę, a szczeniaki wrzuciła do toalety. Pisk usłyszał sąsiad

Policjanci zatrzymali 58-letnią kobietę z powiatu kłodzkiego, która w wyjątkowo okrutny sposób chciała się pozbyć nowo narodzonych szczeniąt. Najpierw przywiązała ich matkę, a następnie wsadziła młode do worka, by wrzucić je do znajdującej się na podwórku toalety. Dobiegające stamtąd dźwięki zaniepokoiły przechodzącego w pobliżu mężczyznę, który uratował pieski.

Nowa Ruda w woj. dolnośląskim. Uratowana suczka z sześcioma małymi (KPP w Kłodzku)

Mieszkaniec gm. Nowa Ruda w woj. dolnośląskim 4 grudnia uwolnił ze śmiertelnej pułapki sześć szczeniąt, o czym niezwłocznie powiadomił funkcjonariuszy. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, szybko ustalili, do kogo należały czworonogi.

- Ustalono, że 58-letnia właścicielka po tym, jak należącą do niej suczka oszczeniła się przywiązała ją, a szczeniaki spakowała do worka i wrzuciła do znajdującej się na zewnątrz toalety - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska na stronie kłodzkiej policji. Skomlenie topiących się psów usłyszał przechodzący obok mężczyzna, który podjął decyzję o interwencji.

Uratował sukę i sześcioro szczeniąt. Trafią do schroniska

Gdy wyciągnął bezbronne małe, poszukał ich matki. - Następnie zabrał kobiecie sukę i razem z uratowanymi szczeniakami zabezpieczył w swoim pomieszczeniu gospodarczym - czytamy w oficjalnym komunikacie ze zdarzenia. Ostatecznie psy będą czekać na nowy dom w schronisku.

58-latka odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Zgodnie z obecnymi przepisami grozi jej nawet pięć lat więzienia. Jak podaje tvn24.pl, kobieta przyznała się do winy i przebywa teraz w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania była pod wpływem alkoholu.

Źródło: KPP w Kłodzku, tvn24.pl

