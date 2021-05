Nowa przybudówka PiS. Gość WP wymienił dwa nazwiska

Podczas prezentacji założeń Polskiego Ładu Jarosław Kaczyński przyznał, że jest otwarty na nowe siły polityczne, które mogłyby dołączyć do Zjednoczonej Prawicy. Komentatorzy zastanawiają się, jaka siła polityczna stanie się "przybudówką PiS-u". Głos w tej sprawie zabrała kilka dni temu prof. Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, która była gościem programu "Newsroom" WP. Jej zdaniem, najprawdopodobniej będzie to nowe ugrupowanie Adama Bielana. - Wszystko na to wskazuje, choć większość analityków stawiała na Pawła Kukiza - powiedziała. Specjalistka przypomniała o toczących się rozmowach między Kaczyńskim a Kukizem. - Te drzwi są dla niego otwarte. To nie tak, że gdyby chciał, to nie mógłby formalnie dołączyć do Zjednoczonej Prawicy - przyznała. Prof. Marciniak dodała, że od strony funkcjonalnej głosowania posłów Pawła Kukiza bardzo często są takie same, jak posłów PiS. - Zjednoczona Prawica jest w takiej sytuacji, że wobec sceptycyzmu Solidarnej Polski ws. Funduszu Odbudowy każdy głos się liczy. Wkrótce trzeba będzie przegłosować około stu ustaw, żeby wprowadzić w życie Polski Ład - stwierdziła ekspertka.

