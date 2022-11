Nowa potężna broń w rękach Ukraińców. Prosty patent zmorą Rosjan

Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie zmodernizowaną wyrzutnię rakiet do pocisków Brimstone 2. Do sieci trafiło nagranie z testów tej broni i najciekawsze jest to, że można zamontować ją na zwykłym aucie dostawczym. Zasięg rakiet nowej generacji to aż 40 km, co może mieć ogromne znaczenie podczas ciężkich walk w obwodzie donieckim i chersońskim, gdzie Rosjanie nieustannie atakują Ukraińców. Dla obrońców Kijowa ważne jest również to, że wyrzutnie rakiet Brimstone nie potrzebują wozów bojowych, które są zdecydowanie większe i łatwiejsze do wykrycia niż zwykły "dostawczak". Co więcej, taki samochód zdecydowanie szybciej może uciec z pozycji ataku, a do tego wygląda na pojazd cywilny i nie wzbudza takiego zainteresowania Rosjan. Dzięki temu patentowi Ukraińcom będzie łatwiej zmylić czujność żołnierzy Putina, by skuteczniej ich atakować, czego obawiają się najbardziej.

