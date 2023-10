Nowa posłanka Lewicy: Mam nadzieję, że Tusk jest inny

Nie zgodzimy się na zaciskanie pasa

Olko podkreśliła też, że jej ugrupowanie jest przeciwne kasowaniu świadczenia wychowawczego 500+ (a od nowego roku 800+). - Nie zgodzimy się na żadne zaciskanie pasa, na wycofywanie świadczeń socjalnych - mówiła na antenie. Jej zdaniem to świadczenie, to jedna z niewielu rzeczy, które udały się PiS, a Polacy w to uwierzyli, dlatego nie wolno im teraz go odbierać.