Nowa posada dla Marka Suskiego. Komentarz Borysa Budki

Marek Suski został szefem rady programowej Polskiego Radia. Szef PO Borys Budka pytany był w programie "Tłit", czy jest "spokojny o losy rozgłośni". - Traktuję to w kategorii żartu. To jest właśnie pisowskie podejście do tego, jak mają wyglądać publiczne media. Jeżeli tam się pakuje Suskiego i panią Gosiewską, to nic dodać, nic ująć. Na pewno nie będzie to rozgłośnia publiczna formatu BBC - komentował. - To pokazanie przez Jarosława Kaczyńskiego, że to nie są media publiczne, tylko partyjne - dodał Budka.

