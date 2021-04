Nowa pogoda z IMGW. Uwaga! Załamanie lada chwila

W miniony weekend wreszcie doczekaliśmy się pierwszych prawdziwie wiosennych dni. Synoptycy nie mają jednak najlepszych wiadomości i prognozują, że po krótkim ociepleniu nastąpi kolejne ochłodzenie. O to, czego możemy się spodziewać po pogodzie w najbliższych dniach Patrycjusz Wyżga pytał prof. Mariusza Figurskiego z IMGW. Meteorolog zapowiedział, że we wtorek temperatury zaczną spadać poniżej 10 stopni Celsjusza, a przed weekendem należy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Ochłodzenie ma potrwać przynajmniej do końca bieżącego tygodnia. Za zmianę w pogodzie odpowiadać będzie arktyczne powietrze, które pojawi się w środkowej części Europy na skutek działania dwóch wyżów znad Atlantyku i Rosji.

