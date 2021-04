Nowa pogoda na majówkę. Duża zmiana. IMGW podał prognozę

Wielkimi krokami zbliża się wyczekiwana majówka. O tym, na jaką aurę musimy być przygotowani w najbliższych dniach, powiedział w programie "Newsroom WP" prof. Mariusz Figurski z IMGW. - Jak to zwykle bywa, pogoda będzie zmienna. Na podobną aurę do czwartkowej możemy liczyć jeszcze w piątek. Jest to wynik oddziaływania wyżu, który rozbudował się na Europie Wschodniej. W tej chwili wypiera go jednak niż z południowego zachodu, który powstaje się nad Niemcami. Przyniesie on nam niestety opady, które pojawią się w najbliższą niedzielę i poniedziałek. Potrwają do następnego czwartku. Oczywiście, będzie się to wiązało z obniżeniem temperatury. Będzie ona niższa z piątku na sobotę, na północy kraju mogą pojawić się nawet przymrozki. Majówka nie zapowiada się niestety słonecznie, ale już w następnych dniach pogoda zacznie się poprawiać za sprawą wyżu, który w tej chwili tworzy się nad Oceanem Atlantyckim - stwierdził specjalista.

