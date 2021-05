Nowa pogoda długoterminowa. W wakacje susza czy ulewy? Prognoza IMGW

Tegoroczny maj na tle kilku minionych lat pod względem temperatur zdaje się być miesiącem chłodnym. Jak wskazuje Paweł Staniszewski z IMGW, jest to jednak powrót do normy. - Ten rok jest zupełnie inny, zupełnie inaczej się zaczął. Jest to już piąty miesiąc z rzędu, kiedy temperatury są w normie lub lekko poniżej normy. Maj również zapisze się jako mokry miesiąc - mówił meteorolog w programie "Newsroom" WP. Taka sytuacja sprawia, że w Polsce obecnie nie ma zagrożenia suszą, z czym mieliśmy do czynienia w analogicznych okresach w ubiegłych latach. - W tym momencie możemy powiedzieć, że problem suszy na ten moment nie istnieje, jeśli chodzi o rzeki w Polsce - powiedział synoptyk. - Jednak końcówka lata będzie najprawdopodobniej sucha i pod koniec lata będziemy mieli stany wód w rzekach już niższe - dodał. Staniszewski wyjaśnił również, że Polska jest położona w miejscu, które sprzyja pojawianiu się ekstremalnych zjawisk pogodowych, czemu sprzyja również zmieniający się klimat. - W te wakacje również będą miały miejsce burze i silne opady deszczu, jednak nie powinny być tak ekstremalne, jak w ostatnich latach - stwierdził.