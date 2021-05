Nowa pogoda długoterminowa na wakacje. Prognoza IMGW zepsuje humor

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk przekazał, jaka będzie pogoda długoterminowa. - Początek czerwca będzie jeszcze stosunkowo normalny, jeśli chodzi o temperatury - powiedział rozmówca Agnieszki Kopacz i dodał, że "temperatury będą przeciętne". Cieplejszy będzie jednak koniec miesiąca, wtedy temperatura ma być wysoka. - W lipcu zwłaszcza na południu Polski prognozujemy temperatury powyżej normy - dodał gość WP. - Pojawią się fale ciepła, nawet gorąca. Jednak to lato będzie troszeczkę inne niż te, do których się przyzwyczailiśmy w ostatnich latach - powiedział Paweł Staniszewski i sprecyzował, że lato będzie chłodniejsze. - Temperatury będą w normie termicznej, czyli bliżej 20 stopni C niż 30 stopni C w Polsce centralnej i północnej, czyli nad morzem - wskazał synoptyk. - Będą się zdarzały fale upału w całym kraju. Jednak będą krótsze i mniej intensywne niż w ostatnich latach - wyjaśnił ekspert IMGW i dodał, że mokrych dni będzie więcej.

