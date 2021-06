Nowa pogoda długoterminowa. Jakie będą wakacje? IMGW ujawniło prognozę

Gościem w programie "Newsroom" WP był Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej. Sebastian Ogórek pytał go o prognozy na najbliższe miesiące i o to, kiedy w związku z tym najlepiej zaplanować urlop. - Miesiąc, który mija będzie jednym z najcieplejszych w tym roku, więc jeśli ktoś wybrał na urlop w czerwcu to na pewno wygrał. Natomiast statystycznie rzecz biorąc lipiec jest najcieplejszym miesiącem, więc jeżeli ktoś jest ciepłolubny to raczej lipiec. Sierpień wcale też nie zapowiada się najgorzej. Tutaj też będą dość wysokie temperatury - mówił Walijewski. Dodał, że według prognoz IMGW tegoroczne lato będzie można zaliczyć do ciepłych, bo temperatury będą mieścić się w normie lub powyżej normy z ostatnich 30 lat. Zaznaczył jednak, że w związku z tym trzeba będzie się też liczyć z możliwością wystąpienia suszy.