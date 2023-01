Nowa planeta wielkości Ziemi. "Absolutnie nieosiągalna"

Z informacji NASA wynika, że planeta wielkości Ziemi znajduje się 100 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Szanse na to, by cokolwiek tam istniało są małe - ocenił w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski dr Tomasz Rożek. Jak wyjaśnił, planeta musiałaby spełnić szereg warunków, a wielkość, to tylko jeden z nich. Kluczowe są m.in. odległość od słońca, skład atmosfery, czy pole magnetyczne. - Na razie poza Marsem nie mamy nawet marzeń. Myśl o tym, że zbadamy planetę 100 lat świetlnych od nas jest absolutnie nieosiągalna - przyznał ekspert.

Rozwiń