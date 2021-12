"Wizyta w Warszawie najtrudniejsza". Baerbock nie odpuści Polsce

Nowa minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock w piątek przyleci do Warszawy. Będzie to prawdopodobnie najtrudniejsza wizyta podczas jej inauguracyjnego tournée. "Nie możemy pozwolić, by fundamenty Europy rozpadły się, zwłaszcza jeśli chodzi o praworządność i prawa człowieka" - zapowiedziała.