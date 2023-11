Nowa minister rolnictwa wyznała, co zrobi z odprawą

Nowa minister poinformowała też, że skierowała już do Rady Ministrów dokumenty, dotyczące rozporządzenia o zwiększeniu akcji kredytowych na dla rolników. - To są te kredyty na 2 proc. z dopłatą do budżetu państwa do odsetek - zdradziła minister. Dodała, że na ten cel przeznaczono kolejnych 2,5 mld zł.