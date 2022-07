Nowa minister Andrea Jenkyns pokazała ludziom środkowy palec. "Tłum wył"

Zmiana premiera w Wielkiej Brytanii

Andrea Jenkyns, jak wspomnieliśmy, była w drodze na przemówienie ustępującego premiera Wielkiej Brytanii, gdy doszło do opisywanego incydentu. Sam Boris Johnson pozostanie na stanowisku do czasu wyłonienia jego następcy. Dokładny harmonogram wyborów nowego lidera Partii Konserwatywnej, a co za tym idzie premiera Wielkiej Brytanii, zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. Politycy tego ugrupowania mówią, że chcieliby, aby cała procedura zakończyła się do końca sierpnia lub początku września.