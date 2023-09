Nowa jednostka na Bałtyku. Nowoczesny patrolowiec w rękach Straży Granicznej

To najnowocześniejsza jednostka w polskiej flocie. Morski Oddział Straży Granicznej opublikował nagranie nowego nabytku sfinansowanego przez Unię Europejską. Patrolowiec SG-301 będzie służył na wodach Bałtyku i Morza Śródziemnego, ochraniając zewnętrze granice Unii. Jednostka ma imponujące rozmiary – długość sięgającą prawie 70 m i szerokość 11,5 m. Wielkość ta pozwoli 35-osobowej załodze na wykonywanie zadań na wodzie bez zawijania do portu nawet przez 12 dni. Głównymi zadaniami patrolowca będzie ujawnianie prób przekroczenia morskiej granicy Unii Europejskiej wbrew przepisom czy przeciwdziałanie nielegalnej migracji. W części rufowej znajduje się miejsce do przewiezienia łącznie 250 rozbitków, dzięki czemu jednostka będzie mogła uczestniczyć w akcjach ratowniczych i humanitarnych. Z kolei na pokładzie dziobowym ewakuację medyczną ułatwi certyfikowane miejsce do współpracy ze śmigłowcem.

