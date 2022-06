Nowa fala COVID-19? "Zachorowań mogą być miliony"

- Wzrosty zachorowań są widoczne. W ostatnim tygodniu aż o 60 proc. wzrosła liczba zachorowań we Włoszech, prawie o 50 proc. we Francji, prawie o 30 proc. w Niemczech. To są naprawdę wysokie cyfry. W Niemczech odnotowano pół miliona zachorowań w ciągu tygodnia. To oznacza, że mamy do czynienia z dużą aktywnością wirusa mimo wysokich temperatur, dobrej pogody i dużej ilości słońca. Nasze nadzieje, że wraz z przyjściem lata wirus się wyciszy, niestety się nie potwierdzają - mówił w programie "Newsroom" WP dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19. - Ile zachorowań będzie? Trudno powiedzieć. W tej chwili nie ma niemal żadnych ograniczeń w mobilności ani w kontaktach międzyludzkich. W związku z tym, że nie nosimy już prawie nigdzie maseczek, nie ma dystansu, zarażenia występują bardzo często. W związku z tym, że Omikron jest bardzo zakaźny, zachorowań mogą być miliony, tylko my ich nie odnotujemy, bo pacjenci nie są testowani - wskazał.

