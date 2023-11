Nowa epidemia? Szpitale pełne chorych dzieci. WHO żąda informacji

O skupiskach niezdiagnozowanych zapaleń płuc u dzieci w północnych Chinach media i ProMED poinformowały we wtorek. Jak podaje WHO, nie jest jasne czy są one związane z ogólnym wzrostem infekcji dróg oddechowych, który został wcześniej zgłoszony przez Chiny, czy są to odrębne zdarzenia. W środę WHO zwróciła się do Chin o udzielenie dodatkowych informacji epidemiologicznych i klinicznych. Poproszono również o udostępnienie wyników badań laboratoryjnych dotyczących zachorowań wśród grup dzieci.