"Kłamstwo stulecia". Chiny rozsierdzone. Ale zdjęcia satelitarne pokazują prawdę

Organizacja zajmująca się prawami człowieka, Human Rights Watch (HRW), poinformowała w środę, że rząd Xi Jinpinga w Chinach burzy meczety w północno-środkowych prowincjach - podaje Associated Press. Celem ma być sinizacja chińskich mniejszości religijnych. W prowincjach Ningxia i Gansu władze ludowe regularnie burzą, zamykają i przekształcają do użytku świeckiego meczety. HRW powołuje się na zdjęcia satelitarne i twierdzi, że odbywa się to w ramach ograniczania praktyki islamu na terenie Chin.