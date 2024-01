Nowa decyzja Bodnara. Odwołał sędziów z delegacji

Adam Bodnar odwołał 16 sędziów. 10 z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości, trzech do biura Krajowej Rady Sądownictwa, jednego do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz dwóch do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - podaje resort sprawiedliwości w komunikacie.