Nowa broń zmorą Rosjan na froncie. Niezwykłe nagranie z perspektywy żołnierza

Mobilne grupy 28. brygady Sił Zbrojnych Ukrainy pochwaliły się najnowszą bronią w arsenale. To wojskowe pojazdy terenowe typu buggy, które wyposażone są w automatyczne działka przeciwpancerne. Te pojazdy słyną ze zwinności podczas zadań bojowych, przez co rosyjskie oddziały mają problem, by je zniszczyć. Dodatkowo ich masa nie jest wysoka, dzięki czemu pojazdom nie są straszne grząskie grunty. Co więcej, każdy buggy zabiera ze sobą na misję wyrzutnie rakiet Stugna-P czy granatniki. Stugna-P to z kolei broń zaprojektowana przez Kijowskie Biuro Konstrukcyjne "Łucz", która świetnie radzi sobie z rosyjskimi czołgami. Przy pomocy tandemowej głowicy kumulacyjnej potrafi przebić do 800 mm stali pancernej. Pocisk naprowadzany jest laserowo na cel i do momentu uderzenia, wiązka musi być cały czas nakierowana w przeciwnika. Zasięg wyrzutni wynosi do 5 km. Jak przekazał ukraiński portal Pravda, najwięcej jest ich teraz na wschodzie kraju, gdzie są wykorzystywane do ataków wymierzonych w Rosjan, którzy w danym momencie uciekają przed ukraińską kontrofensywą.