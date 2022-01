Nowe obostrzenia? Zdecydowana reakcja posłanki Lewicy

"Jeszcze w tym tygodniu rząd ogłosi nowe obostrzenia, które mają ograniczyć rosnącą po okresie świątecznym liczbę nowych zakażeń i zgonów wywołanych przez COVID-19" - podał Onet. Z informacji portalu wynika, że nowe obostrzenia mają dotyczyć przede wszystkim kolejnych limitów w galeriach handlowych i supermarketach. W najmocniejszym wariancie rząd rozważać ma całkowite zamknięcie galerii, z wyłączeniem m.in. aptek i sklepów spożywczych. Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził tymczasem, iż "spodziewa się, że będziemy szli w kierunku utrzymania aktualnych obostrzeń". Co na to posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? - My nie jesteśmy jako państwo w pierwszej, ani w drugiej, ani w trzeciej, ani już nawet w czwartej, tylko na początku piatej fali pandemii. To naprawdę nie jest czas na to, żeby rozważać delikatnie, ostrożnie, że być może za jakiś czas jakies minimalne rozwiązania zostaną wprowadzone. To jest czas na bardzo zdecydowane działania, na powszechny obowiązek szczepień. Bo mamy szczepionkę i wiemy, że ona chroni przed śmiercią, ona chroni przed rozprzestrzenianiem się zakażeń - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.