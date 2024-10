Norweski dowódca: Wojna z NATO to najgorszy z możliwych pomysłów

Konsekwencje dla przemysłu obronnego

- Nie widzę innego zakończenia wojny niż powrót do stanu sprzed 2014 roku - ocenił gen. Kristoffersen. Jednocześnie zwrócił uwagę, że przemysły obronne państw NATO, w tym Norwegii, działają na skraju swoich możliwości. Główne wyzwania to produkcja i dostarczanie uzbrojenia Ukrainie, odbudowa własnych zapasów przez państwa Sojuszu oraz decyzje o zwiększeniu liczebności sił zbrojnych. Powoduje to zauważalny wzrost cen nowego uzbrojenia.