Norwegia. Tragiczne wieści z Ask. W osuwisku znaleziono ciała młodego małżeństwa z dzieckiem

- Mieszkali w Ask od roku, przenieśli się tu, by być bliżej miejsc znanych z dzieciństwa. W lutym miało urodzić się ich kolejne dziecko - opowiada serwisowi tv2.no brat mężczyzny.

Do tej pory władze podały nazwiska sześciu z siedmiu ofiar osuwiska. Wciąż poszukiwane są trzy osoby, które traktuje się jako zaginione.

Ratownicy przetrząsają obecnie jeden z zawalonych domów, do których doprowadził ich pies. To budynek, w którym znajdowało się 6 mieszkań. Muszą ręcznie przenosić elementy gruzowiska. Nie ma szans na zastosowanie w tym miejscu ciężkiego sprzętu.

Służby ratunkowe przekonują, że wciąż jest nadzieja na to, że odnajdą żywych. Mówią o "powietrznych kieszeniach", które mogą uwięzionym pod gruzami umożliwić przetrwanie.

Do tragedii w Ask, niewielkiej miejscowości znajdującej się w pobliżu Oslo, doszło w środę o poranku. W gigantycznym zapadlisku znalazło się wiele budynków. Stanowiły one część osiedla, które rozpoczęto tu wznosić zaledwie 15 lat temu.