Norwegia. Rząd zamyka Oslo, by walczyć z ogniskiem nowego szczepu koronawirusa

Stolica Norwegii i dziewięć sąsiednich gmin, zostały objęte całkowitym lockdownem, który ma potrwać do 31 stycznia. W Oslo ograniczone zostały spotkania towarzyskie i publiczne, zamknięte zostały sklepy monopolowe, a szkoły mogą prowadzić naukę tylko na odległość. Wszystko po to, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się brytyjskiego szczepu koronawirusa, którego ognisko wybuchło w Norwegii. Z powodu zakażenia tą odmianą z powodu COVID-19 w Norwegii zmarły już dwie osoby.

Oslo zamknięte. "Sytuacja jest poważna"

- To bardzo poważna sytuacja i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać epidemię - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia i opieki zdrowotnej Bent Høie cytowany przez norweskie media. - W okolicy panuje duża mobilność, a każdego dnia duża liczba osób dojeżdża z Nordre Follo do Oslo. Jeśli mutacja wirusa rozprzestrzeni się w Oslo, bardzo trudno będzie zapobiec jej rozprzestrzenianiu się na resztę kraju - dodał.