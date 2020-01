Norwegia. Polacy wyrzuceni z samolotu. "Potraktowano nas jak pijanych"

Dziewięciu Polakom kazano opuścić samolot norweskich linii lotniczych Widerøe w Oslo Gardermoen. Obsługa miała im powiedzieć, że są pijani, chociaż byli trzeźwi. Linie lotnicze twierdzą, że mężczyźni nie przestrzegali zasad bezpieczeństwa na lotnisku.

Nieprzyjemną historię, jaka spotkała Polaków, opisał portal mojanorwegia.pl. Dziewięciu mężczyzn podróżowało z Polski do pracy w Norwegii. Najpierw polecieli z Warszawy do Oslo. Tam na lotnisku Oslo Gardermoen czekali na samolot norweskich linii lotniczych Widerøe do Førde.

- Była to decyzja kapitana. Nie zgadzaliśmy się z tym i żądaliśmy wezwania policji, by wykonać badanie trzeźwości. Wysłano nas do siedziby policji na lotnisku. Tam poprosiliśmy o badanie w celu oczyszczenia się z zarzutów. Było nas dziewięciu. Policjanci twierdzili, że nie mają urządzenia do wykonania badania, czy też nie mogą nas zbadać. Skierowano nas więc na komisariat w Oslo - opowiada portalowi Gustaw, jeden z mężczyzn.