Norwegia. Kolejne osuwisko w Ask. Ratownicy przerwali akcję. Zaginionych uznano za zmarłych

Głośny huk, a potem odgłos syren alarmowych dobiegł we wtorek po południu z gigantycznego zapadliska, które niemal przedzieliło na pół miejscowość Ask w Norwegii. Przeszukujący teren ratownicy w pośpiechu opuścili miejsce akcji. W pobliżu miejsca, w którym byli, znów osunął się grunt.

Okazuje się, że nie było to pierwsze takie zdarzenie podczas akcji ratowniczej. W nocy z poniedziałku na wtorek dwukrotnie zapadła się ziemia na terenie, gdzie prowadzona jest akcja ratunkowa.

Osuwisko w Norwegii. "Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy"

- Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć ocalałych - przekonuje Ida Melbo Oeystese. Tłumaczyła też, że z sekcji zwłok dotychczas odnalezionych ofiar wynika, że zmarły szybko, zaraz po zawaleniu się ich domów. Ratownicy nie mieli więc szans na to, by im pomóc.