Norwegia chce płotu na granicy z Rosją. Obawia się migracji

Jak podaje norweski NRK, ogrodzenie ma na celu zatrzymać ewentualny napływ uchodźców z Rosji do Norwegii. Taka sytuacja miała już miejsce w 2015 roku - wówczas ok. 5 tys. osób ubiegających się o azyl przybyło z Rosji do Norwegii. Granicę pokonywali pieszo lub na rowerach.