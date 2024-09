Mieszkańcy zauważyli przesiąk. Tak uratowali osiedle we Wrocławiu

- Co to jest? Co to ma ochronić? Niech oni przyjadą i zabiorą te worki, bo nic nie dadzą - wścieka się jedna z mieszkanek, gdy widzi jak ułożono rząd worków wzdłuż ul. Karczemnej. - Oby was zalało, będziecie mieć nauczkę - dorzuca kolejna. W czwartkowy poranek można dostrzec, czym spowodowana była cała awantura. Wał wzdłuż posesji rolnika jest nieszczelny, przez co w tym miejscu może uchodzić woda.