"Nonsens". Tak Czesi zareagowali na rosyjskie ostrzeżenia

Według portalu Echo24.cz, Czechy wysłały do Ukrainy samobieżne haubice Dana i wyrzutnie rakiet RM-70 Grad produkcji czechosłowackiej. We wtorek "The Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli czeskiego Ministerstwa Obrony, poinformował, że Czechy wysłały na Ukrainę kilkanaście zmodernizowanych sowieckich czołgów T-72M.