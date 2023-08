Nocny pościg na A4. Ukryli ludzi w bagażniku

Brawurowy nocny pościg przeprowadzili policjanci z wrocławskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Patrol chciał zatrzymać kierowcę podejrzanego samochodu do kontroli, ten jednak nie zareagował i zaczął uciekać. Jak się później okazało, w samochodzie znajdowało się ośmiu nielegalnych imigrantów z Turcji. Do zdarzenia doszło na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca. Po otrzymaniu informacji o możliwym nielegalnym przewozie cudzoziemców, policjanci odnaleźli typowany pojazd na czeskich tablicach rejestracyjnych i próbowali go zatrzymać. Kierowca nie zastosował się do poleceń policjantów, więc ci ruszyli w pościg. Ścigany porzucił w pewnym momencie samochód na poboczu i zaczął uciekać pieszo. W samochodzie znajdowały się cztery osoby dorosłe i czwórka dzieci – wszyscy obywatele tureccy. Część osób przewożona była w bagażniku. Migranci zostali zatrzymani w areszcie, a potem przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Z kolei kierujący pojazdem wciąż jest poszukiwany.