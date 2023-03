Nocny koszmar w Hongkongu. Ewakuowano prawie 200 osób

Akcja gaśnicza trwała całą noc, choć strażacy kończyli dogaszanie jeszcze w godzinach porannych w piątek, około godziny 8.00 czasu lokalnego (ok. godz. 1.00 w Polsce). Na miejscu zebrał się tłum ludzi obserwujących walkę strażaków z szalejącym ogniem oraz tysiącem iskier rozświetlających nocne niebo w Hongkongu.Według lokalnych doniesień prasowych obyło się bez ofiar śmiertelnych, jednak - jak podaje "The New York Times" za lokalnymi mediami - dwie osoby zostały ranne.