Nocny atak z zaskoczenia. Baza Rosjan zrównana z ziemią

Po północy Rosjan pod Zaporożem obudziły potężne eksplozje. Wszystko za sprawą nocnego ataku Ukraińców na wschód od niedawno wyzwolonej wsi Robotyne. Żołnierze z 92. Samodzielnej Brygady Szturmowej przy użyciu dronów, do których przyczepiono ładunki wybuchowe, przeprowadzili szturm na pozycje Rosjan, niszcząc dwie haubicoarmaty 2S19 Msta-S, czołg T-80 i wieżę radiową. Nagranie z akcji trafiło na ukraińskie kanały na Telegramie i konta na Twitterze. Widać na nich, że do bezzałogowca umocowano bomby, które spuszczano nad danym celem. Każdej eksplozji towarzyszyły kule ognia i kłęby czarnego dymu. Taki obrót spraw zmusił okupantów do ucieczki, co spowodowało załamanie kolejnej linii obrony armii Putina w tym regionie, a przy okazji kompletnemu zniszczeniu uległo sporo wojskowego sprzętu nieprzyjaciela.