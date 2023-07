Nocny atak z HIMARS-ów. Rosyjskie pozycje płonęły do świtu

Cios w Rosjan w obwodzie donieckim. Rosyjskojęzyczne kanały na Telegramie opanowało nagranie z momentu nocnego ataku Ukraińców na rosyjskie pozycje w okolicach Bachmutu. Jak dowiedział się użytkownik Twittera Osinttechnical, Ukraińcy przeprowadzili ostatniej nocy zmasowany atak rakietowy przy użyciu HIMARS-ów. Rakiety spadły na pozycje okupantów pod miastem w środku nocy i zniszczyły magazyn polowy z bronią i amunicją, a także dwie ciężarówki z paliwem. Uderzenie z zaskoczenia kolejny raz wprawiło Rosjan w zakłopotanie, ponieważ na przestrzeni ostatnich dni na tym odcinku frontu dochodzi do coraz większych sukcesów żołnierzy Zełenskiego. Według portalu Ukraińska Prawda, Rosjanie walczący w tym regionie narzekają na dowództwo i warunki, co miało doprowadzić do ucieczki licznej grupy wojskowych.