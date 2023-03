Nocny atak M270 MLRS. Broń od Brytyjczyków dziesiątkuje Rosjan

Sytuacja pod Bachmutem stała się trudna dla strony ukraińskiej. Pomimo mniejszej ilości wojsk w tym regionie, obrońcy Kijowa odpierają ataki Rosjan i starają się kontratakować. Agencja Reutera pokazała nagranie, na którym widać amerykańską wyrzutnię rakiet M270 MLRS, która trafiła na front z Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy podarowali kilka takich egzemplarzy Ukraińcom, a ci idealnie wykorzystują je w walkach w obwodzie donieckim. W tym przypadku żołnierze Zełenskiego najpierw zajęli pozycje w okolicznych lasach pod miastem, przykryli M270 MLRS płachtą i czekali na właściwy moment. Do zmasowanego ataku rakietowego doszło dopiero nocą, gdy okupanci przegrupowywali się do kolejnych bitew na froncie. Tym sposobem Ukraińcy co kilkadziesiąt godzin zadają bolesne straty oddziałom wroga, które w większości przypadków nie są przygotowane do obrony przed śmiertelnymi pociskami.