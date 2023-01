Nocny atak CAESAR-a. Francuska haubica w akcji

Ukraina nie odpuszcza okupantowi nawet nocą. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło na swoim Twitterze nagranie z nocnej akcji, podczas której w ruch poszedł sam CAESAR. Ta francuska haubica została porównana do Gajusza Juliusza Cezara, który, jak podsumowali Ukraińcy, "według historycznych przekazów miał spać tylko trzy godziny na dobę, a przez resztę czasu pracować". CAESAR dzielnie nawiązuje do tej tradycji, nie dając Rosjanom chwili wytchnienia. Na nagraniu widać, jak nocną ciemność rozświetla wielki błysk wystrzelonych pocisków. Dokładne miejsce ataku nie zostało ujawnione. CAESAR, czyli "ciężarówka wyposażona w system artylerii" to francuska samobieżna armatohaubica. Prace nad nią rozpoczęły się w 1994 r. Główny nacisk został położony na wysoką mobilność, łatwy transport lotniczy oraz niskie koszty eksploatacyjne. Haubica jest w stanie pomieścić pięcioosobową załogę, zapewniając szybkostrzelność do sześciu strzałów na minutę oraz możliwość przygotowania się do ruchu lub ostrzału w mniej niż minutę. Jednocześnie artyleria jest jednym z kluczowych rodzajów uzbrojenia, które pomagają Ukrainie w walce z okupantem.