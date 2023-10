Nocne prowokacje na granicy. Migranci rzucali podpalonymi konarami drzew

Płonące konary drzew rzucane w polskich funkcjonariuszy na granicy. Straż Graniczna udostępniła nagranie z nocnych prowokacji migrantów w pobliżu muru granicznego na Podlasiu. Widać na nim, że na odcinku w Dubiczach Cerkiewnych grupa ok. 20 cudzoziemców rzucała w polskie patrole palące się konary drzew. W ruch poszły także kamienie. Pogranicznicy nie dali się sprowokować i w spokoju obserwowali sytuację. Żaden z funkcjonariuszy nie doznał obrażeń, jednak z każdą kolejną dobą takie niebezpieczne sytuacje się powtarzają. Według danych przekazanych przez podlaski oddział SG, minionej doby aż 105 migrantów usiłowało nielegalnie przedostać się do naszego kraju. Do Polski wbrew przepisom usiłowali dostać się obywatele Indii, Syrii, Iranu i Afganistanu. Tylko od początku tego roku, na Podlasiu odnotowano już 21 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, co tylko udowadnia, że służby muszą być w ciągłym stanie gotowości.