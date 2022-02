Nocne manewry Białorusi i Rosji przy granicy z Ukrainą. Nagranie z poligonu wojskowego

Wojska Rosji i Białorusi rozpoczęły w czwartek 10 lutego wspólne ćwiczenia o nazwie ''Union Courage-2020''. Manewry potrwają 10 dni i odbywają się na Białorusi, bardzo blisko granicy z Ukrainą. Obydwie armie rozpoczęły je sprawdzenia poziomu wyszkolenia jednostek spadochronowych oraz od testowania sprzętu w warunkach nocnych. Użyto m.in. transporterów opancerzonych, moździerzy, granatników oraz różnego rodzaju broni strzeleckiej. Manewry wsparły także rosyjskie myśliwce SU-35 S. Rosyjskie jednostki, które biorą udział w ćwiczeniach na Białorusi, zostały tam wcześniej przerzucone z Dalekiego Wschodu oraz Syberii. Na Białorusi znajduje się według informacji przekazanych przez NATO ok. 15 tys. rosyjskich żołnierzy, lecz ich liczba może się co najmniej podwoić w niedługim czasie. Przy wschodniej granicy Ukrainy znajduje się natomiast ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy i setki pojazdów wojskowych gotowych do uderzenia. Żołnierze są w ciągłej mobilizacji, ponieważ regularnie odbywają się ćwiczenia tuż przy granicy z Ukrainą. Stolica Ukrainy znajduje się zaledwie 75 km od granicy z Białorusią.