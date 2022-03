Nocna rozmowa Dudy z Zełenskim. "Mówił mocnym głosem"

"'Andrzej, damy radę! Racja i sprawiedliwość są po naszej stronie. To oni mordują ludzi. My bronimy naszej Ojczyzny, naszych rodzin i naszych domów!' - powiedział przed chwilą do mnie mocnym głosem Wołodymyr Zełenski. Bohaterscy Obrońcy Ukrainy potrzebują solidarności i wsparcia!" - napisał w czwartek na Twitterze prezydent Andrzej Duda.