Nocna akcja na granicy. Migranci rzucali czym popadnie

Nie ma dnia, by na granicy polsko-białoruskiej nie dochodziło do incydentów z migrantami. Straż Graniczna udostępniła nowe nagranie, ukazujące grupę uchodźców z Afganistanu, którzy próbowali w nielegalny sposób przedostać się na terytorium Polski. Na początku nagrania wyraźnie widać, jak dwóch funkcjonariuszy kuli się przed uderzeniem rzuconego zza ogrodzenia przedmiotu. Następnie jeden z migrantów wyciąga dłoń przez szparę w murze i rzuca kamieniem w innego pogranicznika. "Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży migranci (pochodzący z Afganistanu) forsowali granicę w 21 osobowej grupie. W tym samym rejonie polski patrol został też obrzucony kamieniami i gałęziami drzew" - przekazano w oświadczeniu. Do takich incydentów dochodzi regularnie, niezależnie czy jest to dzień czy noc. Migranci pojawiają się również na granicy ze specjalnymi narzędziami, które mają ułatwić im zadanie przedarcia się na drugą stronę. Region ten jest obecnie skrupulatnie patrolowany przez polskie służby, dlatego większość prób nielegalnego przekroczenia granicy kończy się niepowodzeniem.