Nocna akcja GOPR. Trwała ponad 7 godzin

"Po niecałych trzech godzinach pierwszy zespół z Krynicy dotarł do poszkodowanych. Po zabezpieczeniu termicznym mężczyzn i dotarciu kolejnych zespołów ratowników rozpoczął się transport do schroniska. Po około dwóch godzinach obaj turyści znaleźli się w schronisku. Na szczęście nie wymagali transportu do szpitala" – relacjonował ratownik dyżurny GOPR.