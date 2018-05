Noc Muzeów 2018. Już piętnasty raz Polacy pójdą w nocy do muzeum

W sobotę, a w niektórych miejscach już w piątek, muzea otworzą się nocą dla zwiedzających. Będzie można wejść do nich za darmo. Kolejny rok z rzędu można spodziewać się dużych kolejek.

To jedyna noc w roku, kiedy do muzeum wejdziemy późnym wieczorem oraz w nocy. I co roku Noc Muzeów przyciąga tłumy. Nie tylko dlatego, że wstęp do muzeum jest darmowy, ale na tę nocy przewidzianych jest wiele dodatkowych atrakcji.