Niż Korneliusz nad Polską. Nagły wzrost temperatury

Dziś poczujemy prawdziwą eksplozję ciepła. Temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni. To za sprawą niżu Korneliusz, który przynosi bardzo ciepłe, ale i wietrzne powietrze. IMGW wydało ostrzeżenia dla południa kraju.

Niestety prognozy się potwierdzają. Do końca tygodnia przez obszar naszego kraju raz po raz przemieszczać się będą fronty atmosferyczne, które przynosić będą zmienną aurę. Chmury na przemian przeplatać się będą ze słonecznymi chwilami oraz od czasu do czasu popada przelotny deszcz, a w niedzielę na północy spodziewane są lokalne burze i grad - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodny i dość słoneczny. Jedynie na krańcach północnych (od Zachodniopomorskiego po Suwalszczyznę), a po południu także na zachodzie Polski (w Lubuskim i w zachodniej części Dolnego Śląska) będzie się mocniej chmurzyć i tutaj miejscami od czasu do czasu popada słaby deszcz.

Będzie bardzo ciepło. W ciągu dnia termometry wskażą od 8 - 12 st. C na północnym-wschodzie do 15 - 18 st. C na zachodzie, w centrum i na południu Polski.