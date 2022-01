Niż Gerhild zaatakował Polskę. Co czeka nas w kolejnych dniach? Prognoza pogody z IMGW

- W kolejnych dniach będzie w miarę spokojnie. Nie będzie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - przekazał w programie "Newsroom" WP synoptyk Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - W dzień termometry będą wskazywały znacznie powyżej 0 st. Celsjusza, noce będą z lekką temperaturą ujemną, od -4 st. na wschodzie kraju, przez -1 w centrum, do 0 i 1 st. na zachodzie. W środę bardzo podobna sytuacja, lekko dodatnia temperatura, 3-4 st. Celsjusza. Nawet słońce się pojawi, szczególnie we wschodniej i południowej części Polski. Natomiast w czwartek przyjdzie lekka zmiana pogody. Znowu na północy zrobi się wietrznie. Nie będzie tak niebezpiecznie, jak było to w poniedziałek, ale porywy wiatru do 80 km/h mogą mieć miejsce. Pojawią się opady śniegu, więc zima da o sobie znać. Z kolei piątek temperatury od 0 do 2 st. Celsjusza i delikatne opady śniegu. W weekend bardzo podobnie. Noce będą z temperaturami ujemnymi. Im bliżej weekendu tym zimniej, nawet do - 10 st., a nawet -15 st. Celsjusza - przekazał meteorolog z IMGW.